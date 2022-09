Na dan slovenskega športa prireditve za mlade in pozivi k zdravemu življenjskemu slogu

Slovenske športne organizacije so z vrsto dogodkov tretjič po vrsti kot praznik slovesno obeležile dan športa. Osrednja prireditev je potekala na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer so se predstavitve športov pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije udeležili otroci. Na praznik je bilo slišati tudi številne pozive k zdravemu življenjskemu slogu.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani so tako v sklopu praznika, ki sovpada s prvima osvojenima zlatima olimpijskima medaljama športnikov samostojne Slovenije leta 2000 v Sydneyju, dopoldne potekali različni športni izzivi. Dogodek se je končal s simboličnim predsednikovim tekom po Slovenski cesti. Udeleženci osrednje prireditve so bili predvsem otroci, ki so se lahko preizkusili v različnih športnih izzivih in dejavnostih, ki so jih pripravile različne športne zveze. Na Kongresnem trgu so med drugim sodelovali tako nogometna, gimnastična, rokometna, košarkarska, smučarska, kolesarska, strelska, kajakaška, plesna, ragbi in triatlonska zveza Slovenije kot tudi Zveza za šport invalidov Slovenije in še mnogo drugih. "Vsi športniki smo veseli, da imamo zdaj svoj dan v letu, svoj praznik. Vidim, da je današnji dan veliko veselje, da se vsi radi gibamo. Sporočilo nas športnikov je, da prenašamo svoje znanje in navdušenje na mlajše, ki nas bodo potem navduševali, ko jih bomo mi enkrat spremljali po televiziji. Mislim, da je šport na nek način naša kultura," je ob športnem prazniku dejal deskar Žan Košir, ki ima z olimpijskih iger srebro in bron.

Gabrovec: Šport povezuje in je sestavni del zdravega življenjskega sloga Prireditev je s pozdravom slovenskemu športu odprl podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije in eden od kandidatov za bližnje volitve OKS, Janez Sodržnik. Ob prazniku pa je predsednik OKS Bogdan Gabrovec v pogovoru za STA poudaril, da ima šport poleg pozitivnih zdravstvenih učinkov tudi močan povezovalni učinek v družbi. "Šport v Sloveniji spodbuja enotnost in povezovalnost, pogosto je razlog za veselje in za to, da pozabimo na kakšno od vsakodnevnih tegob in skrbi," je o pomenu športa v Sloveniji na praznik povedal prvi športni funkcionar v državi. Gabrovec ob tem izpostavlja še pozitivne učinke športa na drugih področjih – za zdravje in tudi poslovne in turistične priložnosti. Zaradi številnih pozitivnih učinkov športa si nekdanji predsednik Judo zveze Slovenije v prihodnje želi predvsem bolj konstruktiven odnos države do športa, med drugim tudi okrepljeno državno financiranje. Gabrovec je izrazil še veselje, da se je praznik športa v Sloveniji prijel. Kot je izpostavil, so javnomnenjske raziskave pokazale, da je praznik bolj prepoznan kot kakšen drug od državnih praznikov. Kot takšen pa predstavlja pomembno priložnost za osveščanje ljudi o pomenu vsakdanjega športnega in gibalnega vedenja.

Na praznik slovenskega športa odprtje evropskega tedna športa ... Slovenski praznik športa je tudi naznanil začetek evropskega tedna športa, ki se na pobudo Evropske komisije po državah EU obeležuje do 30. septembra. V sklopu tega bodo v naslednjih dneh po državi potekale številne aktivnosti. Konec tedna, v soboto in nedeljo, tako OKS na Kongresnem trgu za mlade športne navdušence pripravlja olimpijski festival. Dogodki bodo potekali tudi po drugih krajih Slovenije, podrobnosti so na voljo na posebni spletni strani https://danslovenskegasporta.si/dogodki. Kot so ob prazniku in evropskem tednu športa zapisali na ministrstvu za zdravje, letos izpostavljajo pomen hoje kot vsestransko koristne prometne prakse in gibalne dejavnosti, ki pripomore k ohranjanju primerne telesne mase in krepi zdravje. Evropski teden športa je po mnenju ministrstva priložnost spremembe v življenjskem slogu na boljše. Kdor pri tem potrebuje pomoč, ima v zdravstvenem domu na voljo preventivni program Skupaj za zdravje, namenjen krepitvi telesnega in duševnega zdravja, so še izpostavili.

