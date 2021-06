Ulissiju kraljevska etapa, Pogačar še utrdil prednost na vrhu

Na 27. kolesarski dirki po Sloveniji je bila na vrsti četrta, kraljevska etapa od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 km). Vodilni na dirki, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je brez težav zadržal prednost v skupnem seštevku in z drugim mestom potrdil osvojitev zelene majice. Prestižna etapa je sicer pripadla njegovemu ekipnemu kolegu Diegu Ulissiju.

icon-expand Tadej Pogačar FOTO: Mario Stiehl V istem času kot kolesarja ekipe UAE Emirates je ciljno črto prečkal še en Italijan Matteo Sobrero (Astana). Diego Ulissi se je z zmago prebil na drugo mesto skupnega seštevka, Sobrero je tretji, do zdaj drugouvrščeni Matej Mohorič pa je padel na sedmo mesto. V današnji etapi so morali kolesarji v poletni vročini premagati nekaj več kot 3000 višinskih metrov ter pet kategoriziranih vzponov po cestah v okolici Ajdovščine, Goriških Brd in Nove Gorice. Odločitev je pričakovano padla v zadnjih 12 km z vzponom na Ravnico (3,2 km/9.5 %) ter prihodom na vrh Svete gore (2,5 km/13 %). V nedeljo bo na sporedu le še zadnja, sicer najdaljša etapa od Ljubljane do Novega mesta (175,3 km), ki pa bržčas zaradi profila trase ne bo ponudila premikov v skupnem seštevku. Začetni del nedeljske etape bo sovpadal tudi z malim maratonom Franja, drugim velikim kolesarskim dogodkom ta konec tedna v Sloveniji. Etapa se bo začela v BTC Cityju ob 10.35, v cilju pa bodo najboljši okoli 15. ure. Več sledi! icon-expand