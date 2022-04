Na ekipnem EP 3. divizije v skvošu Slovenke četrte, Slovenci osmi

Ljubljana je po sedmih letih v Športnem centru Squashland od 20. do 23. aprila znova gostila ekipno EP 3. divizije, na katerem je nastopilo 19 držav v ženski in moški konkurenci. Slovenski ekipi sta prvenstvo v predtekmovalnih skupinah začeli z zmago in porazom. Moški so premagali Gibraltar (3:1) in izgubili z Ukrajino (0:4), kar je pomenilo drugo mesto v skupini in težji razpored v četrtfinalu.

Ženske so najprej premagale Romunijo s 3:0 in izgubile s 3:0 proti ekipi Danske. Slovenska ekipa, v sestavi Pika Rupar, Nina Kustec in Nanja Urh, se je z zmago 2:1 proti Slovaški uvrstila v polfinale, kjer je v izjemno tesnem obračunu s Portugalsko izgubila z 2:1. Zmago za Slovenijo je priborila Nina Kustec.