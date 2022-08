Na EP v München gre 22 slovenskih atletinj in atletov z velikimi obeti

22 slovenskih atletinj in atletov bo od 15. do 21. avgusta nastopilo na EP v Münchnu. Eno največjih reprezentanc doslej na prvenstvih stare celine, ki je izpolnila mednarodne norme ali se na EP prebila glede na uvrstitve na svetovni lestvici, bo vodil svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh, ki bo tudi med glavnimi favoriti za osvojitev evropske krone. Žan Rudolf in Neja Kršinar sta nastop na evropskem prvenstvu odpovedala.

V ekipi je vseh 10 slovenskih reprezentantov, ki so nastopili prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA. Tam je polovica ekipe nastopila v finalu, v eni najuspešnejših odprav v zgodovini SP pa so najvišja mesta dosegli Kristjan Čeh (Ptuj) z zlatom v metu diska, Tina Šutej (Kladivar) s četrtim mestom v skoku s palico in Anita Horvat (Velenje).

Horvatova je bila na sedmem mestu ena od dveh Evropejk v finalu teka na 800 m in je svojo vrednost potrdila tudi s tretjim mestom 6. avgusta na diamantni ligi na Poljskem, ko je tretjič v karieri tekla pod dvema minutama z osebnim rekordom 1:58,96. Šutejeva pa je bila na SP četrta in prva med Evropejkami, srebro je osvojila lani na dvoranskem EP, bron pa na letošnjem dvoranskem SP.

icon-expand Horvatova, Čeh in Šutejeva so največji aduti slovenske atletske reprezentance. FOTO: Luka Kotnik

Slovenska odprava bo zato tudi na Bavarsko odpotovala z visokimi cilji. Poleg omenjene trojice pa si želi na zmagovalni oder še kdo izmed reprezentantov. Poleg Čeha, Šutejeve in Horvatove, ki je predvidena tudi za štafeto 4 x 400 m, bo nastopilo skupaj devet atletov. Tako so v ekipi še Robert Renner (Brežice, palica), že tretji na EP v Amsterdamu leta 2016, Lovro Mesec Košir (Mass, 4 x 400 m), Jure Grkman (Mass, 4 x 400 m), Gregor Grahovac (Mass, 4 x 400 m), Rok Ferlan (Triglav, 4 x 400 m), Jan Vukovič (Kladivar, 800 m, 4 x 400 m), Primož Kobe (Krka, maraton) in 18-letni Ian Matic Guček (Kladivar, 400 m ovire, 4 x 400 m). Slednji je najmlajši v slovenski odpravi in je konec prejšnjega tedna v kolumbijskem Caliju na mladinskem SP osvojil srebrno medaljo, ko je s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja in se povsem približal deseterici najboljših članov sezone v Evropi.

V ekipi bo skupaj 13 atletinj. Neja Filipič (Mass, troskok), po zlatu na junijskem sredozemskem prvenstvu v Alžiriji se ji nastop na SP ni posrečil, in Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass, 3000 m zapreke), šesta na lanskih olimpijskih igrah in finalistka letošnjega SP, si tudi obetata visoki uvrstitvi. Tudi Lia Apostolovski (Mass, višina) je na svoji prvi veliki članski tekmi na prostem nastopila v finalu, 12. je bila na SP v Eugenu.

icon-expand Maruša Mišmaš Zrimšek FOTO: STA

Tekmovale bodo še Veronika Sadek (Mass, 800 m), Jerneja Smonkar (Velenje, 800 m, 4 x 400 m), Agata Zupin (Velenje, 400 m ovire, 4 x 400 m), Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 100 m ovire), Maja Pogorevc (Slovenj Gradec, 4 x 400 m), Aneja Simončič (Mass, 4 x 400 m), Vika Rutar (Mass, 4 x 400 m) in Martina Ratej (Kladivar, kopje). Rudolf in Kršinarjeva tik pred zdajci odpovedala nastop Žan Rudolf in Neja Kršinar pa sta odpovedala nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v Münchnu od 15. do 21. avgusta, so sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Rudolf je slovenski rekorder na 800 m ter je nastopil na svetovnem prvenstvu prejšnji mesec v Eugenu, Kršinarjeva pa je druga slovenska maratonka po izidih vseh časov. Rudolf je na SP precej zaostal za svojimi najboljšimi dosežki, zaradi zdravstvenih težav v zadnjem obdobju pa njegova forma ni na ravni, da bi lahko nastopil na EP. Kršinarjeva, ki se je na EP uvrstila prek svetovne lestvice, pa je prepozno izvedela za nastop in se zanj ni pripravljala.

icon-expand Žan Rudolf FOTO: Aljoša Kravanja