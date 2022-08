Na EP v München gre 24 slovenskih atletinj in atletov z velikimi obeti

V ekipi je vseh 10 slovenskih reprezentantov, ki so nastopili prejšnji mesec na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA. Tam je polovica ekipe nastopila v finalu, v eni najuspešnejših odprav v zgodovini SP pa so najvišja mesta dosegli Kristjan Čeh z zlatom v metu diska, Tina Šutej (Kladivar) s četrtim mestom v skoku s palico in Anita Horvat (Velenje).

Horvatova je bila na sedmem mestu ena od dveh Evropejk v finalu teka na 800 m in je svojo vrednost potrdila tudi s tretjim mestom 6. avgusta na diamantni ligi na Poljskem, ko je tretjič v karieri tekla pod dvema minutama z osebnim rekordom 1:58,96. Šutejeva pa je bila na SP četrta in prva med Evropejkami, srebro je osvojila lani na dvoranskem EP, bron pa na letošnjem dvoranskem SP.

Horvatova, Čeh in Šutejeva so največji aduti slovenske atletske reprezentance.

Slovenska odprava bo zato tudi na Bavarsko odpotovala z visokimi cilji. Poleg omenjene trojice pa si želi na zmagovalni oder še kdo izmed reprezentantov. Poleg Čeha, Šutejeve in Horvatove, ki je predvidena tudi za štafeto 4 x 400 m, bo nastopilo skupaj 10 atletov.

Tako so v ekipi še Robert Renner (Brežice, palica), že tretji na EP v Amsterdamu leta 2016, Lovro Mesec Košir (Mass, 4 x 400 m), Jure Grkman (Mass, 4 x 400 m), Gregor Grahovac (Mass, 4 x 400 m), Rok Ferlan (Triglav, 4 x 400 m), Jan Vukovič (Kladivar, 800 m, 4 x 400 m), Žan Rudolf (Mass, 800 m), Primož Kobe (Krka, maraton) in 18-letni Ian Matic Guček (Kladivar, 400 m ovire, 4 x 400 m). Slednji je najmlajši v slovenski odpravi in je konec prejšnjega tedna v kolumbijskem Caliju na mladinskem SP osvojil srebrno medaljo, ko je s časom 48,91 sekunde izboljšal 42 let star državni rekord Roka Kopitarja in se povsem približal deseterici najboljših članov sezone v Evropi.