Na Giru dva pozitivna testa

V skladu s protokolom Mednarodne kolesarske zveze (Uci) in italijanskega ministrstva za zdravje so tokrat organizatorji Gira opravili 492 testov. Testi so razkrili, da je bil med kolesarji eden pozitiven na covid-19, Gaviria, ki je že v samoosamitvi, poleg kolesarja pa je pozitiven vzorec oddal tudi član osebja ekipe AG2R La Mondiale, ki je prav tako že v karanteni, so danes sporočili organizatorji italijanske pentlje.

Gaviria je tako zadnji izmed odmevnejših imen, ki so zaradi pozitivnega testa morali predčasno končati dirko. Pred tem je že 10. oktobra odstopil Britanec Simon Yates, pred tednom dni pa sta po pozitivnih testih v svojih vrstah dirko zapustili Yatesovo moštvo Mitchelton-Scott in nizozemsko moštvo Jumbo-Visma, pri katerih je bil pozitiven Steven Kruijswijk. Zaradi pozitivnega testa je isti dan dirko končal tudi Avstralec Michael Matthews (Sunweb).

Po množičnih odstopih prejšnji torek so organizatorji v petek organizirali še en krog testiranj, ki pa ni odkril nobene nove okužbe z novim koronavirusom v karavani tekmovalcev in spremljevalnega osebja.