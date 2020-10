Na Giru tokrat vsi kolesarji negativni, en pozitiven test

Na kolesarski dirki po Italiji, kjer je 16. etapo v velikem slogu dobil Slovenec Jan Tratnik, so organizatorji v sodelovanju z Mednarodno kolesarsko zvezo (Uci) v torek in sredo opravili 484 antigenskih testov na novi koronavirus. Današnji izvidi so bili za vse kolesarje negativni, pozitiven vzorec pa je oddal eden od članov osebja pri Astani. Vodstvo dirke je s pomočjo zdravnika Astane okuženega takoj osamilo in nadaljuje postopek v skladu s higienskimi protokoli za covid-19.

