Na Hrvaškem začenjajo operacijo EP

Na evropskem prvenstvu, ki se bo začelo 18. 1. 2026, sklenilo pa 8. 2. 2026, bo igralo 16 reprezentanc. Tekmovanje bosta gostili Litva in Latvija. V kvalifikacije se podaja 40 članskih vrst (34 najboljših na Uefini lestvici in šest kvalifikantov, ki so bili uspešni v predkrogu kvalifikacij), ki bodo glavnem delu kvalifikacij deljene v 10 skupin po štiri ekipe. Na EP se neposredno uvrsti 10 zmagovalk skupin, osem najboljše drugouvrščenih reprezentanc pa se bo v dodatnih kvalifikacijah septembra 2025 borilo za štiri prosta mesta. "Veseli me, ker je šla večino reprezentantov na tuje, zato imamo dejansko ekipo, kjer se vsi poklicno ukvarjajo s futsalom. Tudi mladi so šli po tej poti. Če smo vsi zdravi, imamo res kvalitetno ekipo. Namen turnirja pa je, da odigramo nekaj tekem s tekmeci, ki so na papirju malce slabši. To bodo tekme, ko bomo imeli žogo več v svojih nogah, ko bomo gradili igro in si ustvarjali priložnosti. To je treba početi pametno in kontrolirano. S svojo kvaliteto, ki jo imamo, moramo te tekmece tudi premagovati, če želimo, da kvalifikacije za evropsko prvenstvo odigramo na visoki ravni," je ob objavi seznama za turnir v Poreču za uradno spletno stran krovne Zveze povedal selektor Tomislav Horvat, ki reprezentanco pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo.