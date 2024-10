Na Kitajskem prvi eko reli, na njem tudi Slovenca: 'Očarana sva kot Marco Polo'

Med 25. in 30. septembrom se je odvil prvi eko reli na Kitajskem, Great Yellow Mountains International Eco Rally. A čeprav je bil prvi, ni bil nič kaj začetniški. Pomerilo se je kar 40 posadk, osem jih je prihajalo iz Evrope, med njimi pa sta bila tudi Slovenca Franko Špacapan in Sebastjan Kobal, ki sta se ga je na povabilo mednarodne avtomobilistične zveze FIA udeležila tudi Slovenca Franko Špacapan in Sebastjan Kobal .

Franko Špacapan in Sebastjan Kobal sta sicer zmagovalca letošnjega in lanskega eko relija v Novi Gorici.

Reli, ki je potekal v provinci Anhui je imel pet etap in točnostne preizkušnje (TP), trasa pa je bila dolga kar 1000 kilometrov. "Start in zaključek relija se je odvijal v sedemmilijonskem mestu Hefei, kjer domuje avtomobilska industrija. Možnost uporabe električnih vozil v tem mestu je velika," po vrnitvi v Slovenijo izkušnjo opisuje Špacapan. Vsako tretje osebno vozilo in posamezni avtobusi so električni, tricikli, skuterji in kolesa so že skoraj vsi električni, navadnih koles pa je zelo malo za videt, našteva popolnoma drug svet, ki vlada na daljnjem vzhodu.

"Električna infrastruktura polnilnic je urejena in dostopna vsakomur. Hitre polnilnice so na vsakem večjem parkirišču, trgovskih središčih, stanovanjskih soseskah. V garažnih hišah malih polnilnic ne primanjkuje," dodaja.

Vsak njihov korak so spremljale kamere: 'Občutek nadzora je bila edina moteča stvar'

Eko reliji nosijo sicer tudi turistično noto, zato so posadke opravile tudi več ogledov. "Spoznali smo tehnološko razvito in kulturno bogato državo, lokalno kulinariko, okuse kitajske kuhinje. Spletni pa smo tudi nova prijateljstva s prostovoljci, ki so nam pomagali pri komunikaciji z domačini," pravi voznik.