Na Kodeljevem poklon legendarnemu Osredkarju, v mislih pa že EP

Prvo srečanje, obenem tudi 200. uradna tekma kapetana slovenske reprezentance Igorja Osredkarja, bo v petek, 17. oktobra, ob 18. uri v ljubljanski dvorani Kodeljevo. Povratno srečanje bo v ponedeljek, 20. oktobra, ob 17. uri v hrvaškem Zaboku. "Vesel sem, ker smo se zbrali. Vzdušje je pravo, dolgo se nismo videli s fanti. Pripravljamo se na dve zahtevni tekmi proti Hrvaški. Trening bomo izkoristili za stvari, ki jih ta reprezentanca dela," je za uradno spletno stran krovne zveze uvodoma povedal slovenski selektor Tomislav Horvat, ki si je izbral kakovosten test, na priprave pa je povabil igralce z razširjenega reprezentančnega seznama.
"Vemo, kateri igralci so v ožjem izboru. Zdaj smo pripravili širši seznam in dodali nekaj mladih. Tu je še Žiga Čeh, ki okreva po poškodbi, zato ga še čakamo. Zelo sem vesel, ker je Klemen Duščak postal pomočnik v mojem strokovnem štabu. Klemna imamo zelo radi, pozitivno vpliva na ekipo, zato sem res vesel, da bo – ne glede na poškodbo – z nami. Želim si, da na teh dveh zahtevnih tekmah proti Hrvaški vsi igralci dobijo priložnost in pokažemo našo prepoznavno igro, agresijo in borbenost," je nadaljeval selektor. "Hrvaška premore izredno dobre sidraše, prav tako imajo odlične igralce na zadnjih pozicijah. Izjemno so tehnično močni. To bo res dober test za nas, da bomo znali odgovoriti na njihovo kakovost. Imamo pa tudi mi svoje adute, ki jih bomo skušali unovčiti," je dodal Horvat.
Reprezentanca bo uvodno tekmo odigrala v petek v Športni dvorani Kodeljevo. To bo tudi tekma, na kateri bo kapetan Igor Osredkar odigral svojo 200. tekmo v dresu Slovenije. "Kaj reči o Igiju? Je legenda, odigral bo 200. tekmo. Vsak selektor in trener si želi imeti takšnega igralca. Upam, da bo to zgodbo v reprezentanci nadaljeval," je sklenil selektor Horvat.
Vabljeni igralci:
Matej Fideršek (Athletic Futsal Club Graz), Marko Peček (FK Dobovec), Tilen Rajter (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nik Ambrožič (ŠD Extrem), Alen Zgonc (ŠD Extrem), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko).
Igralci na čakanju:
Urban Sevenšek (FK Dobrepolje), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Mihael Čop (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.