Na Kodeljevem poklon legendarnemu Osredkarju, v mislih pa že EP

V Laškem z delom nadaljuje slovenska futsal reprezentanca, pred katero sta prijateljski tekmi s Hrvaško. Tekmi in treningi v tem tednu sodijo v sklop širše misije: evropsko prvenstvo 2026. Tekme z EP bomo januarja prenašali tudi na Kanalu A in VOYO.

Tomislav Horvat FOTO: NZS icon-expand

Prvo srečanje, obenem tudi 200. uradna tekma kapetana slovenske reprezentance Igorja Osredkarja, bo v petek, 17. oktobra, ob 18. uri v ljubljanski dvorani Kodeljevo. Povratno srečanje bo v ponedeljek, 20. oktobra, ob 17. uri v hrvaškem Zaboku. "Vesel sem, ker smo se zbrali. Vzdušje je pravo, dolgo se nismo videli s fanti. Pripravljamo se na dve zahtevni tekmi proti Hrvaški. Trening bomo izkoristili za stvari, ki jih ta reprezentanca dela," je za uradno spletno stran krovne zveze uvodoma povedal slovenski selektor Tomislav Horvat, ki si je izbral kakovosten test, na priprave pa je povabil igralce z razširjenega reprezentančnega seznama.

Kapetan Igor Osredkar (levo) bo v petek odigral svojo 200. tekmo v dresu Slovenije. FOTO: NZS icon-expand

"Vemo, kateri igralci so v ožjem izboru. Zdaj smo pripravili širši seznam in dodali nekaj mladih. Tu je še Žiga Čeh, ki okreva po poškodbi, zato ga še čakamo. Zelo sem vesel, ker je Klemen Duščak postal pomočnik v mojem strokovnem štabu. Klemna imamo zelo radi, pozitivno vpliva na ekipo, zato sem res vesel, da bo – ne glede na poškodbo – z nami. Želim si, da na teh dveh zahtevnih tekmah proti Hrvaški vsi igralci dobijo priložnost in pokažemo našo prepoznavno igro, agresijo in borbenost," je nadaljeval selektor. "Hrvaška premore izredno dobre sidraše, prav tako imajo odlične igralce na zadnjih pozicijah. Izjemno so tehnično močni. To bo res dober test za nas, da bomo znali odgovoriti na njihovo kakovost. Imamo pa tudi mi svoje adute, ki jih bomo skušali unovčiti," je dodal Horvat.

Slovenijo januarja čaka domače EP. Prenašali ga bomo tudi na Kanalu A in VOYO. FOTO: NZS icon-expand