Ulissi novi (stari) zmagovalec slovenske pentlje, kraljevska etapa Viscontiju

Diego Ulissi, zmagovalec tretje etape, si je po petkovem zmagovitem prihodu v cilj oblekel zeleno majico. Kolesarje je dan kasneje čakala predzadnja, a tudi odločilna etapa. Organizatorji so jo poimenovali tudi kar kraljevska etapa, tudi zaradi zahtevnosti, predvsem zaradi dolgega in strmega vzpona na Predmejo. Kolesarje je čakala 153,9 dolga trasa, start je bil v Novi Gorici, cilj pa v Ajdovščini. V prvem delu so kolesarji opravili z Goriškimi Brdi, zatem so zavili na Kras in na koncu v Vipavsko dolino z vzponom na Predmejo, ki je letos najvišja točka "slovenskega toura" in dolžino kar devetih kilometrov z osemodstotnim naklonom.