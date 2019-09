Na Laverjevem pokalu v vodstvu Evropa

Na dvoboju med izbranimi predstavniki Evrope in teniškimi igralci preostalega dela sveta so bolje začeli domačini, saj jeDominic Thiem premagal Denisa Shapovalovas 6:4, 5:7, 13:11. Za izenačenje je nato poskrbel Američan Jack Sock, ki je Italijana Fabia Fogninija premagal s 6:1, 7:6 (3). Za novo vodstvo evropske vrste je nato poskrbel Stefanos Tsitsipas, ki je svojega tekmeca Taylorja Fritza premagal s 6:2, 1:6, 10:7. Zadnja današnja tekma je bila dvoboj dvojic, v katerem je prvič na igrišče stopil tudi domači zvezdnik Roger Federer, ki je zaigral z Alexandrom Zverevom, nasproti pa sta bila Denis Shapovalov in Jack Sock. Boljša sta bila evropska igralca in dvoboj dobila po dveh nizih s 6:3, 7:5.

Izidi:

Evropa - svet 3:1

- posamični dvoboji:

Dominic Thiem (Evropa)- Denis Shapovalov (svet) 6:4, 5:7, 13:11;

Jack Sock (svet)- Fabio Fognini (Evropa) 6:1, 7:6 (3);

Stefanos Tsitsipas (Evropa)- Taylor Fritz (svet) 6:2, 1:6, 10:7;

- dvojice:

Roger Federer/Alexander Zverev (Evropa)- Denis Shapovalov/Jack Sock (svet) 6:3, 7:5