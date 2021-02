Brez parade šampionov, na Vuelti bodo odločali zadnji kilometri

Lani je Primoža Rogliča za konec pričakala parada šampionov po španski prestolnici, letos pa kolesarje do zadnjega metra čaka pravi pekel.

Najzahtevnejše gorske etape bodo ob koncu, prireditelji menijo, da bi lahko bila ključna 18., v kateri kolesarje čaka 15 kilometrov dolg vzpon na Alto del Gamoniteiru, kjer je naklon od deset- do 12-odstoten. Kronometra bosta le v prvi in zadnji etapi.

Lani so morali črtati etape na Nizozemskem, Portugalskem in v Franciji, tudi letos dirka ne bo zapustila domovine. Zadnji dve leti je dirko dobil Primož Roglič, ki pa letos Vuelte nima v načrtu, zato pa jo ima lanski zmagovalec Toura in tretjeuvrščeni z Vuelte 2019Tadej Pogačar.