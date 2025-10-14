Na Ljubljanskem maratonu se obeta rekordna udeležba

Kot je povedala direktorica prireditve Barbara Železnik, so letošnje številke izjemne, saj so organizatorji v primerjavi z lanskim letom udeležbo povečali za 27 odstotkov.
"Rekordnih znamk je že zdaj veliko. Mi smo povabili tudi vse najboljše slovenske tekače, saj bo v sklopu prireditve tudi državno prvenstvo v maratonu in veteransko v polmaratonu. Ena od letošnjih novosti je slovenski demo tim in vsi ti tekači merijo na rekord proge ali osebne rekorde," je na današnji novinarski konferenci na Magistratu med drugim izpostavila Železnik in dodala, da prav posebnih novosti letos ni.
"Te hranimo za prihodnje leto, ko bomo praznovali 30. obletnico. Vsekakor pa sledimo izsledkom vsakoletne raziskave, ki jo opravimo med udeleženci po vsakem maratonu ter se trudimo ugoditi željam nastopajočih."
V soboto so najprej na vrsti šolski teki z novim imenom, pri šolarjih prireditev šteje tudi za DP v uličnih tekih, v nedeljo starti ostanejo na Slovenski cesti pri Figovcu. Tudi trase ostajajo takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani za tekače.
Lani so spisali lepo zgodbo s Primožem Kobetom, ki je dosegel rekord proge, letos pa je zasedba širša. V demo ekipi so poleg Kobeta še Nina Gubanc na maratonski razdalji, Jakob Medved bo tekel na polmaratonu, Vid Botolin ter Klara Lukan pa na 10 km.
Kot je pojasnil odgovorni za nabor elitnih tekačev Borut Podgornik, letos upajo na rekorde tudi na progi. Najboljši tekači večinoma prihajajo iz Kenije, Etiopije in Eritreje, prijavljen je tudi lani drugi, Kenijec Edmond Kipngetich in številni drugi tekači, vsi v rangu 2:06 do 2:08, pri ženskah pa od 2:20 do 2:24.
"Po navedbah trenerjev in menedžerjev pričakujemo rezultate v rangu 2:05 ali rekord proge, pri ženskah pa prvič doslej želimo pod 2:20. Že dolgo je naša želja tek okoli 2:19, zato smo poskrbeli tudi za kakovostne narekovalce ritma," je dejal Podgornik in kot glavnega favorita pri moških izpostavil mladega zmagovalca dunajskega maratona, Etiopijca Haftamuja Abadija Gebresilaseja.
Pri ženskah je Podgornik v ospredje postavil Kenijko Brillian Jepkorir Kipkoech.
"Glede na to, da imamo zlati znak, moramo povabiti po štiri moške in ženske z ustreznim časom. To smo zagotovili, najboljši imajo rezultate okoli 2:06, 2:07 ter pri ženskah med 2:20 in 2:24, tako da v tem rangu tudi pričakujemo končne dosežke, saj smo poskrbeli tudi za narekovalce ritma," je za STA pojasnil Podgornik.
"Pri moških je glavni favorit letošnji zmagovalec dunajskega maratona, ki je zelo mlad tekmovalec iz Etiopije in zelo optimistično pričakuje svoj drugi maraton. Na Dunaju je v izjemno slabih razmerah premagal mnoge z bistveno boljšimi osebnimi rekordi. Pri ženskah stavim na Kenijko, ki prvič teče maraton, doslej je nizala zelo dobre čase v polmaratonu. Po navedbah njenih trenerjev in menedžerja je v zelo dobri formi in pričakujem rezultat, boljši od 2:20," je favorita predstavil Podgornik.
Ljubljanski župan Zoran Janković je za konec dejal, da gre gotovo za enega najboljših vseslovenskih dogodkov, ko se celotna Slovenija združi. Obenem je pozval vse Ljubljančane, naj ta konec tedna avto ostane doma, saj so organizatorji v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom ter s Slovenskimi železnicami vsem zagotovili brezplačen prevoz.
"Veselim se vsakega rekorda, ki bo padel na maratonu. Letos imamo skoraj 30.000 tekačev, drugo leto bomo to številko presegli," je samozavestno napovedal Janković.
