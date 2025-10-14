Na Ljubljanskem maratonu se obeta rekordna udeležba

Konec tedna bo ulice glavnega mesta zasedel 29. NLB Ljubljanski maraton, za katerega je za oba dneva prijavljenih rekordnih 29.555 tekačev iz 84 držav. Od tega jih bo na nedeljskih tekih nastopilo 19.397, rekordnih 3573 bo maratoncev, 8613 polmaratoncev, ostali bodo tekli na 10 km. Organizatorji si ob rekordnem obisku obetajo tudi tekaške rekorde.

Kot je povedala direktorica prireditve Barbara Železnik, so letošnje številke izjemne, saj so organizatorji v primerjavi z lanskim letom udeležbo povečali za 27 odstotkov. "Rekordnih znamk je že zdaj veliko. Mi smo povabili tudi vse najboljše slovenske tekače, saj bo v sklopu prireditve tudi državno prvenstvo v maratonu in veteransko v polmaratonu. Ena od letošnjih novosti je slovenski demo tim in vsi ti tekači merijo na rekord proge ali osebne rekorde," je na današnji novinarski konferenci na Magistratu med drugim izpostavila Železnik in dodala, da prav posebnih novosti letos ni. "Te hranimo za prihodnje leto, ko bomo praznovali 30. obletnico. Vsekakor pa sledimo izsledkom vsakoletne raziskave, ki jo opravimo med udeleženci po vsakem maratonu ter se trudimo ugoditi željam nastopajočih." V soboto so najprej na vrsti šolski teki z novim imenom, pri šolarjih prireditev šteje tudi za DP v uličnih tekih, v nedeljo starti ostanejo na Slovenski cesti pri Figovcu. Tudi trase ostajajo takšne kot doslej in so po Ljubljani že opremljene s tablami z motivacijskimi slogani za tekače.

Primož Kobe je zmagal v polmaratonu na 27. Ljubljanskem maratonu FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Lani so spisali lepo zgodbo s Primožem Kobetom, ki je dosegel rekord proge, letos pa je zasedba širša. V demo ekipi so poleg Kobeta še Nina Gubanc na maratonski razdalji, Jakob Medved bo tekel na polmaratonu, Vid Botolin ter Klara Lukan pa na 10 km. Kot je pojasnil odgovorni za nabor elitnih tekačev Borut Podgornik, letos upajo na rekorde tudi na progi. Najboljši tekači večinoma prihajajo iz Kenije, Etiopije in Eritreje, prijavljen je tudi lani drugi, Kenijec Edmond Kipngetich in številni drugi tekači, vsi v rangu 2:06 do 2:08, pri ženskah pa od 2:20 do 2:24.

Edmond Kipngetich FOTO: Luka Kotnik icon-expand