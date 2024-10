Na ljubljanskem maratonu v dveh dneh 21.172 tekačev

OGLAS

Nedeljskih tekov na 10, 21 in 42 km se je v lepem in sončnem vremenu udeležilo 13.044 tekačic in tekačev iz rekordnih 86 držav. Največ je bilo domačinov (9960), sledili so udeleženci iz Hrvaške (1354), Srbije (905), Avstrije (404), Italije (380), Velike Britanije (283), več kot 200 pa je bilo še ljubiteljev teka iz Bosne in Hercegovine (253). Na najdaljši preizkušnji na 42 km je bilo 1754 maratoncev in 481 maratonk, na 21 km je bilo 3344 tekačev in 2067 tekačic, na 10 km pa je bilo 2627 udeležencev in 2771 udeleženk.

Več kot osem tisoč mladih na sobotnem sporedu V soboto, prvi dan maratona, je bilo na startu v središču slovenske prestolnice 8128 mladih. Teke so odprli najmlajši, med lumpiji je bilo 1733 otrok, promocijskih tekov za učence od prvega do petega razreda se je udeležilo 3438 otrok, šolskih tekov od šestega do devetega razreda pa 2015. Srednješolcev, ki so se spopadli z najdaljšimi razdaljami, je bilo 778. Na inkluzivnem teku je bilo 134 tekačev ter okrog 100 na teku Inštituta Zlata pentljica za otroke z rakom. Tekači so darovali za njihovo varovanko Tinko Tonejc, 10.000 evrov bodo porabili za slušni aparat.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

Na začetku manj kot tisoč, leta 2019 skoraj 25 tisoč Sedemindvajsetega oktobra 1996 je bilo na ljubljanskih ulicah na prvem velikem maratonu v slovenski prestolnici 673 udeležencev, številka pa je kmalu skokovito narasla. Na lanskem maratonu je bilo v sobotnih tekih otrok in mladine 7305 udeležencev, 11.796 pa je bilo na startu tekačev v nedeljo na 10, 21 in 42 km ter še šest z vozički na ročni pogon. Skupaj je lani sodelovalo 19.107 tekačev, kar je blizu ravni maratona v zadnjem letu predkoronskega obdobja leta 2019, prišli pa so iz do takrat rekordnih 68 držav.