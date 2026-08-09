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Drugi športi

Na majhnih motociklih in majhnih dirkališčih se rodijo velike sanje

Ljubljana, 09. 08. 2026 07.28 pred enim dnevom 1 min branja 1

Avtor:
Eva Koderman Pavc
Kai Zupan Vehabović

Ob nespornem talentu je potrebno imeti podporo družine in predvsem dobre pogoje za razvoj. Toda, kako težka je pot mladih slovenskih dirkačev do vrha? Kje lahko trenirajo, kdaj morajo čez mejo in koliko stanejo sanje o MotoGP?

14-letni Kai Zupan Vehabović je odličen primer, kako se ljubezen do dirkanja iz hobija ob podpori staršev spremeni v življenjski slog.

Družina Zupan Vehabović je prve korake v dirkanje naredila v slovenskem državnem prvenstvu v minimotu, kmalu pa je ugotovila, da bo za napredovanje potrebno v tujino. Nam najbližja je Italija, kjer bolj vlagajo v razvoj mladih talentov, temu primerna je tudi infrastruktura.

Mladi Kai upa, da se bo prihodnje leto, ko bo dopolnil 15 let, udeležil preizkusa in se uvrstil v tekmovanje Red Bull Rookies Cup v sklopu prvenstva MotoGP. Svetovnemu prvaku MotoGP iz leta 2024 Jorgeju Martinu je prav to tekmovanje omogočilo napredovanje v svetovno prvenstvo.

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Delavec_Slo
09. 08. 2026 09.01
Kar tako naprej!
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