Na majhnih motociklih in majhnih dirkališčih se rodijo velike sanje

14-letni Kai Zupan Vehabović je odličen primer, kako se ljubezen do dirkanja iz hobija ob podpori staršev spremeni v življenjski slog.

Družina Zupan Vehabović je prve korake v dirkanje naredila v slovenskem državnem prvenstvu v minimotu, kmalu pa je ugotovila, da bo za napredovanje potrebno v tujino. Nam najbližja je Italija, kjer bolj vlagajo v razvoj mladih talentov, temu primerna je tudi infrastruktura.

Mladi Kai upa, da se bo prihodnje leto, ko bo dopolnil 15 let, udeležil preizkusa in se uvrstil v tekmovanje Red Bull Rookies Cup v sklopu prvenstva MotoGP. Svetovnemu prvaku MotoGP iz leta 2024 Jorgeju Martinu je prav to tekmovanje omogočilo napredovanje v svetovno prvenstvo.