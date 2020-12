Na Malto po osmino finala Lige prvakov

"Smo favoriti, a bo treba to dokazati na igrišču. Seveda se zavedamo svoje kakovosti in svojih odlik, ki jih bomo zagotovo pokazali," je žreb za klubsko Facebookstran komentiral kapetan moštva Rok Mordej. V letošnji futsal Ligi prvakov nastopa 55 klubov, 32 jih je še ostalo v konkurenci.



Spremenjen format

Vodilna ekipa 1. SFL je ena od devetih klubov, ki si je nastop v Ligi prvakov zagotovil neposredno. Ob tem je, kot piše na uradni spletni strani NZS, to uspelo še osmerici: Barça, Inter FS, Sporting CP, Kairat Almaty, Benfica, KPRF, TTG-Ugra, Aktobe. Izvršni odbor Uefe Evropske nogometne zveze je oktobra potrdil tudi spremenjen način in format lige prvakov. Liga prvakov se bo igrala po sistemu izločanja, o napredovanja bo odločala ena tekma. Na finalni turnir se bo uvrstilo osem ekip. Predkrog se je začel novembra letos, šestnajstina finala (32 ekip) bo na sporedu januarja, osmina finala februarja, finalni turnir bo marca ali aprila.