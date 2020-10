Na MEP 2020 v Beogradu najuspešnejši Ruby Čop in Neja Tepeš

Ruby Čop in Neja Tepeš sta v finalu A dvojnih dvojcev zasedli peto mesto. Zmagala je Belorusija pred Švico in Grčijo, četrta je bila Francija, za našim čolnom pa je zaostala Rusija. V rahlem nasprotnem vetru sta bili naši dve na sredini proge še blizu bronasti medalji, v drugem delu pa nista zdržali tempa vodilnih in sta ciljno črto prečkali kot peti. V ženskem dvojnem dvojcu je sicer nastopilo 13 posadk, Čopova in Tepeševa pa sta, kot piše na uradni spletni strani Zveze, osvojili najboljšo slovensko uvrstitev na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu.

Ostalih pet naših čolnov je nastope na letošnjem MEP v Beogradu zaključilo zunaj velikega finala. Sergej Čupković v enojcu je zmagal v finalu B in je skupno sedmi med 12 skifisti. Semen Kravchuk in Jaka Vovk sta bila druga v FB in sta zasedla končno osmo mesto med 18 dvojnimi dvojci. Druge v FB so bile tudi Jera Vovk, Agnese Macchi, Jana Dremelj in Ela Bajec, ki so tako skupno osme med devetimi dvojnimi četverci. Maj in Ažbe Magajna sta bila peta v FB in sta zasedla končno 11. mesto med 12 uvrščenimi dvojci. Dvojni četverec v zasedbi Oskar Marinič, Matej Markuža, Enej Korošic in Filip Koren je bil četrti v finalu C in je skupno 16. med 17 čolni.