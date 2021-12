Organizatorji OP Avstralije računajo na Nadalovo hitro okrevanje

Četudi zmagovalec 20 turnirjev za grand slam za zdaj še ni potrdil nastopa na peti celini, Tiley verjame, da bo Rafael Nadal dovolj hitro okreval, da bo januarja lahko lovil svoj drugi naslov v Melbournu. "Prepričan sem, da bo Rafa prišel k nam. Igralci, ki so zdaj pozitivni, bodo opravili obvezno karanteno, dokler ne bodo več kužni. Nato se bodo lahko v miru pripravili na turnir," je dejal Tiley.

Prvi igralec sveta Novak Đoković, ki je devet od svojih 20 grand slamov osvojil v Avstraliji, ostaja v dvomih glede nastopa v Melbournu, ker ne želi razkriti, ali je proti koronski bolezni cepljen ali ne. Štiriintridesetletnik je sicer na seznamu nastopajočih, vendar njegov oče Srđan Đoković ves čas ponavlja, da dvomi o sinovem nastopu.

Tiley je danes dejal, da bo sicer "manjši delež" necepljenih igralcev in osebja bržkone uveljavljal zdravniško izjemo za OP Avstralije, vendar njihove identitete ne bodo razkrili. Za zdaj ni imel informacij, da bi veljala kakšna izjema. "Če bo Novak prišel na OP Avstralije, bo ali polno cepljen ali zdravniška izjema. Jaz ga o tem ne bom spraševal, to ni moja stvar," je dodal Tiley. Kakršen koli indic, da velja Đoković za zdravniško izjemo pri cepljenju, bi v Melbournu bržčas povzročil veliko ogorčenje javnosti, ki je bila v boju proti koronavirusnim okužbam daljša obdobja v karanteni.

Seznam nastopajočih v Melbournu so zdesetkale že poškodbe – na peto celino ne bo superzvezdnikov Serene Williams in Rogerja Federerja niti Jennifer Brady, Karoline Pliškove, Biance Andreescu in Karoline Muchove.

Nekdanji zmagovalec OP ZDA Dominic Thiem še lovi formo po poškodbi, medtem ko sta vzhajajoča zvezda tenisa Emma Raducanu in olimpijska prvakinja Belinda Benčič pozitivni na novi koronavirus. Benčičeva je tako kot Nadal oddala pozitiven test po vrnitvi z ekshibicijskega turnirja v Abu Dabiju, prav tako Maročanka Ons Jabeur.

Tiley je dejal, da je na voljo še dovolj časa, da igralci s koronskimi okužbami okrevajo in se dobro pripravijo na prvi grand slam sezone, ki se bo začel 17. januarja. "Če boste pozitivni in želite zaigrati v Melbournu, je zdaj pravi čas za to," je še dejal direktor.