Na nekatere dejavnike nimaš vpliva

Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret je v letošnji sezoni zmagala na prav vseh svetovnih pokalih, ki se jih je udeležila in beri odličij dodala še dve zlati medalji s svetovnega prvenstva. Neskončno si je želela tudi četrte zmage na ekshibiciji Rock Master v italijanskem Arcu.

Najuspešnejša športna plezalka vseh časov Janja Garnbret ima za sabo uspešno sezono, več kot uspešno postopno vračanje na tekmovalno sceno po olimpijskih igrah v Parizu. Na petih tekmah - tudi uspešno izpeljanem 24-urnem maratonu v Slovenski Bistrici – je petkrat zmagala. Posebno težo imata dve medalji s svetovnega prvenstva v Seulu. A tisto je zgodovino, kot vsako leto si je neskočno želela v urnik umestiti tudi tekmo oz. v letu 2025 dve, v italijanski plezalni meki Arcu.

Janja Garnbret FOTO: Profimeda icon-expand

Format t.i. dvoboj v težavnosti, ji je v preteklosti že prinesel uspeh, tega pa si je želela tudi v letošnji sezoni. Na edini tekmi sezone, kjer sta bili na seznamu nastopajočih tudi srebrna z zadnjih olimpijskih iger Brooke Raboutou in bronasta Jessica Pilz, je bil jen cilj navdušiti. In to ji je uspevalo vse do tekme. Na vsakem koraku jo zaustavljajo naključni mimoidoči, prosijo za fotografijo, avtogram. Potrpežljivo čakajo, da bi prišli na vrsto, tudi tečejo za avtomobilom, ko se odpelje s plezalnega stadiona. In ko je v petkovih jutranjih urah navduševala osnovnošolce, pod steno namenjeno balvanom pripovedovala o njenih prvih športnih korakih, zgodovini nastopanja na Rock Masterju, s katerim jo veže posebna vez, so jo z navdušenjem poslušali in se ji za odgovore zahvaljevali z glasnim aplavzom.

Želela si je veliko več

V Arco dvakratna olimpijska prvakinja ni prišla, kot rada poudari, zgolj zaradi zelo okusnega sladoleda in vrhunske kulinarike, ampak v prvi vrsti navdušiti na tekmi. To je pričakovalo tudi 3000 obiskovalcev prve od dveh tekem, a Korošici se je prvič zalomilo že v kvalifikacijah.

T.i. napačni start – do tega trenutka ni jasno, kaj je naredila narobe - je pomenil, da je avtomatsko na zadnjem mestu sklenila kvalifikacije. Posledično je bila njena tekmica najboljša kvalifikantka, torej američanka Raboutou, ki pa je s peno na ustih krenila v boj z najboljšo vseh časov. In v uvodnem krogu zmagala z neverjetnim časom 1:10.99. Dosežek, ki se mu približali redki nastopajoči v moški konkurenci. Za nameček je bil tudi čas Janje Garnbret dolgo drugi najboljši v ženski konkurenci. "Najprej naj povem, da je bil zame šok, ko je Janja napačno startala, saj je to pomenilo, da jaz, kot najhitrejša v kvalifikacijah, moram v boj z njo. Sprva sem pomislila, to je to za danes, potem pa sem si rekla, da bom dala vse od sebe in vejrela v to, da mi lahko uspe. Izjemno vesela sem bila, da mi je to uspelo," je po tekmi povedala 24-letna Američanka, ki je izpustila celotno sezono, plezala v skali, kot prva ženska odplezala smer ocenjeno z 9b+.