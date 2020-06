Na Novi Zelandiji prva tekma v ragbiju po koronakrizi z 22.000 gledalci

Na Novi Zelandiji se je danes nadaljevalo prvenstvo v ragbiju, kot prvi na svetu so se v tem športu lahko na tribune vrnili tudi gledalci. Vse omejitve med krizo so odpravili, tako da so lahko tribune stadiona Forsyth Barr v Dunedinu povsem napolnili. Na njih se je zbralo 22.800 navijačev.

Novozelandska premierkaJacinda Ardern je že pred dnevi napovedala, da bo v tej državi konec vseh ukrepov glede omejevanja zbiranja in ohranjanja medsebojne distance, s čimer so tudi navijači dobili zeleno luč za vrnitev na stadione. Na Novi Zelandiji že 22 dni niso imeli nobene okužbe z novim koronavirusom. V Dunedinu so tako gledalci v živo pospremili dvoboj ekip Otago Highlanders in Waikato Chiefs, zmagala je prva z 28:27. Še več navijačev pa pričakujejo v nedeljo, ko se bo na stadionu Eden Park v Aucklandu po pričakovanjih na tekmi med ekipama Blues in Hurricanes zbralo 41.000 gledalcev.