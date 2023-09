Na novogoriškem reliju tudi nemški princ in podpredsednik zveze FIA

Od "mračne" preizkušnje po mestnih ulicah do najdaljšega dirkaškega dne in močne konkurence. Pa 533 kilometrov, 15 hitrostnih preizkušenj in 94 posadk iz 17 različnih držav. Na Goriškem se začenja Mahle 11. Rally Nova Gorica, ki poleg "starih znancev" tekmovanja, nekateri se na primer novogoriškega relija udeležujejo od samega začetka, prinaša tudi marsikatero novost. Med njimi je zagotovo udeležba mladih talentov iz vrst FIA Rally Star, ki prihajajo s petih različnih kontinentov. Pa prisotnost pravega princa in tudi podpredsednika mednarodne avtomobilistične zveze FIA.

"Če smo lahko med Eco Rallyjem slišali čivkanje ptic, bo tokrat popolnoma drugače. Na goriških cestah bo glasno, vonjati bo mogoče bencin in adrenalin," obljubljajo organizatorji že 11. edicije Rallyja Nova Gorica. Začelo se bo v samem središču, danes zvečer, ko se bo 94 posadk v nočni etapi podilo po mestnih ulicah Nove Gorice. Superspecial, kot se imenuje ta etapa, je tudi tradicionalno ena izmed bolje obiskanih in bolj atraktivnih hitrostnih preizkušenj na novogoriškem reliju.

icon-expand Rally Nova Gorica FOTO: Rally Nova Gorica

94 posadk iz 17 različnih držav bo dirkaški vikend začelo z dobrima dvema kilometroma dirkaške preizkušnje. "Splošno pravilo velja, da je na taki preizkušnji reli mogoče izgubiti, ne pa ga dobiti. Prav tako je to edina preizkušnja, kjer posadke štartajo od najvišje proti najnižji štartni številki," so kot zanimivost navedli organizatorji Rallyja Nova Gorica. Celoten reli sicer skupaj meri kar 533 kilometrov ter šteje skupaj 15 hitrostnih preizkušenj. Dan pozneje bo tako sledil najdaljši dirkaški dan, ki bo trajal od ranega jutra do poznega večera. Celotni dirkaški vikend pa se zaključuje v nedeljo, ko bodo vozniki skušali ujeti še zadnje točke prednosti pred svojimi sotekmovalci. FIA Rally Star, nekdanji svetovni prvak in 12. princ Thurn und Taxis Na listi prijavljenih so tudi predstavniki nekaterih držav, ki bodo prvič vozili po slovenskih cestah. Med njimi so na primer tekmovalci iz Avstralije, Peruja, Omana. Iz prav teh držav pa prihajajo trije od petih mladih tekmovalcev FIA Rally Star. To je globalni izbor novih talentov svetovnega relija, ki so potekali na različnih celinah. Direktor dirke Miha Levec poudarja, da je to zanje velika čast. "Verjamemo namreč, da bodo ti tekmovalci v prihodnosti vozili v svetovnem prvenstvu. Čez 10 let bomo tako lahko rekli, da so nekoč vozili tudi v Novi Gorici," je dejal.

icon-expand Rally Nova Gorica FOTO: Rally Nova Gorica

Mednarodno dirko si bo v živo ogledal tudi podpredsednik mednarodne avtomobilistične zveze FIA (zadolžen za področje športa) Robert Reid, ki je leta 2001 kot sovoznik Richarda Burnsa postal celo svetovni prvak v reliju. Njegova primarna vloga bo sicer mentorstvo posadk v okviru izbora FIA Rally Star.

In kaj vse še razkriva lista prijavljenih dirkačev? Voznika Mitja Bratina in Igor Žbogar sta do zdaj odpeljala vse izvedbe relija v Novi Gorici, med sovozniki pa ima popoln izkupiček tudi Darko Vončina. Največ zmag (kar štiri) si je medtem na goriških cestah priboril Italijan Claudio De Cecco, lansko zmago pa bosta na 11. izvedbi skušala ubraniti slovenska asa Rok Turk in Blanka Kacin. "To je bila sploh prva zmaga slovenske posadke na tekmovanju Rally Nova Gorica," izpostavljajo organizatorji. Po štirih odpeljanih relijih za državno prvenstvo pa v Novo Gorico kot vodilna sicer prihajata Marko Grossi in Tara Berlot. A med 94 posadkami se bo za stopničke boril tudi pravi nemški princ. Natančneje gre za nemškega aristokrata, poslovneža in voznika dirkalnih avtomobilov ter seveda 12. princa Thurn und Taxis, Alberta von Thurn und Taxisa. S sovoznico Jaro Hain bosta tekmovala pod zaporedno številko 3. Se Novi Gorici v prihodnosti obeta evropsko prvenstvo? Sicer si organizacijski odbor prizadeva, da bi na vsakih nekaj let v tekmovanje prinesli nekaj novega, naredili nekakšno nadgradnjo. "Zdaj sicer že predolgo ostajamo na istem," prizna Renato Hvala, ki bi ga lahko oklicali kar za očeta te novogoriške dirke. A to ne pomeni, da ne pogledujejo v prihodnost. "Želimo si narediti korak dalje, želimo dobiti evropsko prvenstvo v reliju," prizna. Glede časovnice pa si za zdaj še ne upa napovedovati. "Morda bo to že naslednje leto, morda leta 2025, ko bi lahko dirko izvedli tudi v sklopu evropske prestolnice kulture, ki prihaja na Goriško," vseeno namigne.