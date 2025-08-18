Drugi športi
Na odmaknjenih brzicah v Gabonu
Najboljši ali bolje rečeno najekstremnejši kajakaši na divjih vodah se v iskanju avanturističnih podvigov podajajo v vse bolj oddaljene konce sveta. Adrian Mattern in Dane Jackson sta tako izziv, vreden njunega znanja in izkušenj našla na odmaknjenih brzicah v Gabonu in skupaj s peščico prijateljev kot prva zmogla še nikoli preveslano reko Ivindo.
