Na odmaknjenih brzicah v Gabonu

Ljubljana, 18. 08. 2025 20.34 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
D.S.
Najboljši ali bolje rečeno najekstremnejši kajakaši na divjih vodah se v iskanju avanturističnih podvigov podajajo v vse bolj oddaljene konce sveta. Adrian Mattern in Dane Jackson sta tako izziv, vreden njunega znanja in izkušenj našla na odmaknjenih brzicah v Gabonu in skupaj s peščico prijateljev kot prva zmogla še nikoli preveslano reko Ivindo.

Adrian Mattern in Dane Jackson
Adrian Mattern in Dane Jackson FOTO: David Sodomka
