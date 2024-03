Na OI poleg Slovencev in Špancev še Hrvati, Nemci, Norvežani in Madžari

Znanih je vseh šest udeležencev olimpijskih iger na moškem rokometnem turnirju, ki so nastop iskali v dodatnih kvalifikacijah. Na turnirjih v Granollersu, Hannovru in Tatabanyi so bili uspešni Španija, Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Norveška in Madžarska.

V Hannovru sta se olimpijskih vozovnic razveselili Hrvaška in Nemčija. Hrvati so si nastop v Parizu zagotovili že v soboto, ko so za drugo zmago premagali gostitelje s 33:30. Nemci pa so v neposrednem obračunu za drugo mesto ugnali Avstrijo, kjer je selektor Aleš Pajovič, s 34:31 ter si tako tudi zagotovili olimpijske igre. Brez njih sta ostali Avstrija in Alžirija.

V slovenski skupini v Kataloniji je bilo na razplet treba čakati do zadnje tekme. Španci so sicer imeli že pred tem zagotovljeno vozovnico, a so odločali o usodi Slovenije. Po španski zmagi nad Brazilijo z 28:26 je bilo jasno, da je južnoameriška ekipa izpadla iz boja za Pariz, tja pa se je kot druga v skupini uvrstila Slovenija, ki je premagala Bahrajn z 32:26.

Aleš Pajovič FOTO: AP icon-expand