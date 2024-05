Na olimpijskih igrah bo Slovence zanimalo tudi lokostrelstvo

V polfinalu je Ravnikar nato izgubil proti Nizozemcu Stevu Wijlerju po izločitvenem strelu, potem ko je bil izid pri 5:5 izenačen. Wijler je nato zadel bližje centru (10:9) in izločil Ravnikarja, ki je nato po zmagi proti Ukrajincu Usahu Mihajiku s 6:5 osvojil končno tretje mesto.

Ravnikar je v četrtfinalu premagal rojaka Habjana Malavašiča s 7:3 in si s tem zagotovil nastop v Parizu, kjer bodo olimpijske igre na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom.

Na turnirju v Essnu se tekmovalci potegujejo za tri prosta mesta v moški in ženski konkurenci. Ker sta se v polfinale med moškimi uvrstila dva Nizozemca, je kvota z uvrstitvijo Žige Ravnikarja med najboljše štiri pripadla tudi Sloveniji. Kvote namreč delijo najboljšim trem različnim državam.

Habjan Malavašič je bil na koncu sedmi, Miha Rožič pa je v moški konkurenci zasedel 33. mesto.

Med dekleti je bila z ukrivljenim lokom najboljša Urška Čavić na šestem mestu, v četrtfinalu jo je ustavila Turkinja Elif Berra Gokkir. Žana Pintarič je bila 17., Tinkara Kardinar pa 33.

Od 7. do 12. maja bo v Essnu potekalo še evropsko prvenstvo, kjer se bosta lokostrelcem in lokostrelkam ukrivljenega loka pridružila še Staš Modic in Tim Jevšnik s sestavljenim lokom.

Za paralimpijske igre, ki bodo v Parizu na sporedu med 28. avgustom in 8. septembrom, ima Slovenija po eno moško in eno žensko kvoto. Nastopila bosta Dejan Fabčič in Živa Lavrinc, je v izjavi za javnost zapisala lokostrelska zveza.