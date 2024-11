Na olimpijskih igrah osvojil srebro, sedaj prestal operacijo kolena

"Zadnji dve leti sem stiskal zobe. Po eni strani v strahu, da slučajno ne zamudim olimpijske priložnosti in po drugi strani v želji po uresničitvi sanj in medalji na olimpijskih igrah. Zdaj je čas, da poskrbim za svoje telo in se vrnem še močnejši," je povedal vedno pozitivni Vodišek.

Poškodbo je prvič staknil že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa poškodb meniskusa ter ligamentov. Na obeh je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak.

Po sezoni, v kateri je prišel do svojega največjega uspeha doslej in Sloveniji prikajtal srebrno olimpijsko medaljo, si je Vodišek na treningu v domačem Kopru obnovil poškodbo desnega kolena.

"Z ekipo fizioterapevtov, mentalnih trenerjev in ostalih sem v zadnjih dveh letih uspel kajtati s poškodovanim kolenom. Večkrat sem se spogledoval z mislijo, da bi bilo bolje iti na operacijo in zadevo urediti. A tveganje je bilo zame enostavno preveliko. Kar se je zgodilo zdaj doma na treningu, je bil še en opomnik, da je res čas, da poskrbim za svoje telo in se vrnem še močnejši," je še dejal Vodišek, ki je že začel z rehabilitacijo.

Vodišek kljub daljši rehabilitaciji načrtuje povratek že v sezoni, ki je pred njim. Glavni cilj leta 2025 bo svetovno prvenstvo.

"Po duši in srcu sem tekmovalec in seveda se želim čim prej vrniti na vodo in tekme. Glavni cilj sezone je svetovno prvenstvo, kjer pa ne želim samo nastopiti, temveč se želim boriti za najvišja mesta. V tem trenutku se to morda zdi daleč, a zaupam v proces rehabilitacije in verjamem, da bo ta uspešen in v skladu z zastavljeno časovnico," je zaključil nosilec srebrne olimpijske medalje iz Pariza 2024.