Na OP Avstralije izpadla prva nosilka

Ashleigh Barty je bila velik avstralski up, da bi nasledila Chris O'Neil, ki je kot zadnja Avstralka leta 1978 dvignila pokal v Melbournu. Po prvem nizu, ki ga je dobila v 24 minutah, je bila na dobri poti. Toda desetminutni zdravniški premor, ki ga je vzela njena tekmica, je dvoboj postavil na glavo. Karolina Muchova, ki se je zanj odločila zaradi vrtoglavice, je po premoru zaigrala kot prerojena in se v polfinale uvrstila z zmago z 1:6, 6:3 in 6:2. V polfinalu jo čaka Američanka Jennifer Brady, ki je bila od rojakinje Jessice Pegule boljša s 4:6, 6:2 in 6:1.

V moškem delu turnirja je Danil Medvedjev dobil ruski obračun z Andrejem Rubljovom in se prvič v karieri uvrstil med štiri najboljše v Avstraliji. Z zmago s 7:5, 6:3 in 6:2 je zabeležil devetnajsti zaporedni uspeh. V polfinalu ga čaka zmagovalec dvobojaRafael Nadal – Stefanos Cicipas.

Izidi:

- moški, četrtfinale:

Danil Medvedjev (Rus/4) – Andrej Rubljov (Rus/7) 7:5, 6:3, 6:2

- ženske, četrtfinale:

Karolina Muchova (Češ/25) – Ashleigh Barty (Avs/1) 1:6, 6:3, 6:2

Jennifer Brady (ZDA/22) – Jessica Pegula (ZDA) 4:6, 6:2, 6:1