Na OP Avstralije prepovedali majice z napisom 'Kje je Peng Šuaj?'

Po javnem pritisku na kitajske oblasti, se je tenisačica sredi decembra oglasila v intervjuju za singapurski časnik Lianhe Zaobao. "Vsem mora biti popolnoma jasno, da nisem nikoli nikogar obsodila, da me je spolno napadal oziroma nadlegoval. Glede tega bi bila rada zelo jasna in naj ne bo dvomov," je med drugim dejala Kitajka. "Nihče me ni omejeval in nihče me ni nadziral. Ves čas sem povsem svobodna in prosim, naj se te teorije prenehajo. Tu sem in počutim se odlično," je takrat še dodala.