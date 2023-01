Na OP Avstralije zelena luč tudi za okužene igralce

Craig Tiley pa je tistim, ki se slabo počutijo, priporočil, naj raje ostanejo doma. "Našim igralcem in več kot 12.000 zaposlenim smo jasno povedali, da prosimo, da če se nekdo ne počuti dobro, naj ostane doma," je dejal Tiley. Vendar pa imajo lahko igralci okužbo tudi brez simptomov, zato bodo lahko igrali dvoboje kljub okužbi z virusom. "Odprto prvenstvo Avstralije bo verjetno videti precej drugače kot lani, saj se narod uči živeti s covidom-19," pisanje časnika The Age še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Leta 2022 je moral teniški superzvezdnik Novak Đoković pred prvo tekmo na turnirju zapustiti državo, ker ni bil cepljen proti koronski okužbi, obenem pa ni imel veljavne zdravniške izjeme. Pred tem so mu razveljavili vizum in mu izrekli triletno prepoved vstopa na peto celino. To so avstralske oblasti novembra preklicale.

Odprto prvenstvo Avstralije je na sporedu od 16. do 29. januarja v Melbournu.