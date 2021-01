Na OP Avstralije se obetajo 'najstrožja pravila na svetu'

John Isner, ta teden drugi nosilec turnirja v Delray Beachu, je končal nastope v četrtfinalu. "Na tej stopnji kariere sem si predstavljal, da bom po svetu potoval z družino. In seveda letos v Avstralijo ne bo šlo. Saj razumem. Smo sredi pandemije. A sam si res ne želim biti tako dolgo stran od družine," je za spletno stran tennis.com povedal 35-letni oče dveh otrok. Organizatorji OP Avstralije so napovedali striktno karanteno za vse, ki si želijo nastopiti v Melbournu. Prvi turnir za veliki slam se bo letos ravno zato začel tri tedne pozneje kot sicer, 8. februarja. Približno 1200 teniških igralcev, uradnikov in drugih udeležencev, ki sodelujejo na turnirju, bo od četrtka v mesto začelo prihajati s čarterskimi leti, je dejala ministrica za policijo in nujne službe države Victoria, Lisa Neville. Ob prihodu na peto celino bodo morali vsi v karanteno v enega od treh hotelov, namenjenih za to, pri čemer bodo vsem pojasnili stroge posledice, vključno z morebitnimi kazenskimi sankcijami, če bodo kršili karanteno. Igralci lahko svoje sobe zapustijo največ za pet ur na dan za trening in zdravniško obravnavo oziroma fizioterapijo, da zmanjšajo tveganje za poškodbe. Vsak dan in tudi pozneje, če bodo imeli kakršne koli simptome, jih bodo testirali na covid-19.

Vsak, ki bo oddal pozitiven test, in tudi vsi njegovi tesni stiki bodo morali v zdravstveni hotel in se ne bodo smeli udeležiti turnirja, dokler ne bodo oddali negativnega testa. "Predvidevamo, da je vsak teniški igralec, ki bo prišel k nam ... lahko pozitiven," je dejala Nevillova.

"Celoten program smo zasnovali s to predpostavko in zagotavljam vam, da ne bo nobene nevarnosti za skupnost Victorie. Vzpostavili smo najmočnejša in najstrožja pravila na svetu," je v izjavi za javnost še zatrdila Nevillova.