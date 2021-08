Na OP ZDA v 3. krogu možen slovenski obračun

V New Yorku so opravili žreb zadnjega letošnjega teniškega turnirja za grand slam, odprtega prvenstva ZDA. Na glavni turnir so od Slovencev uvrščena tri dekleta. V tretjem krogu je že možen slovenski obračun, če bosta v prvih dveh uspešni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan, se bosta pomerili med seboj.

icon-expand Polona Hercog FOTO: AP Obe sta sicer v spodnjem delu žreba, v prvem krogu pa se bo Juvanova pomerila z 62. igralko sveta, Britanko Heather Watson, Tamara Zidanšek pa s 84. igralko na računalniški lestvici, Američanko Bernardo Pera. Polona Hercog je v prvem delu žreba in jo že v uvodnem nastopu čaka težka naloga, saj se bo pomerila z deseto nosilko, Čehinjo Petro Kvitovo, dvakratno zmagovalko Wimbledona, ki pa v New Yorku še ni prišla dlje kot do četrtfinala. Prva nosilka turnirja bo Avstralka Ashleigh Barty, ki se bo v prvem krogu srečala z nekdanjo finalistko, Rusinjo Vero Zvonarjovo. Po odpovedi Aljaža Bedeneta Slovenci v glavnem žrebu niso imeli svojega predstavnika, iz kvalifikacij se na turnir še lahko prebije Blaž Rola, medtem ko je Blaž Kavčič že izpadel. Pri moških prvi nosilec, Srb Novak Đoković, čaka kvalifikanta, drugi nosilec Rus Danil Medvedjev se bo pomeril s Francozom Richardom Gasquetom, zanimiv bo obračun tretjega nosilca, Grka Stefanosa Tsitsipasa, z nekdanjim zmagovalcem, Britancem Andyjem Murrayjem, četrti nosilec, olimpijski prvak, Nemec Alexander Zverev pa se bo pomeril z Američanom Samom Querreyjem.