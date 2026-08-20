Alcaraz se po dolgotrajni poškodbi vrača na OP ZDA

Carlos Alcaraz na turnirjih ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi štirimi meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Španec je na svojih profilih na družbenih omrežjih razkril, da je pripravljen na vrnitev.
To pa je storil v slogu nogometnih prestopov. Njegov nastop v New Yorku je namreč razkril nogometni novinar Fabrizio Romano, znan po široki mreži virov, s katerimi pred uradnimi razglasitvami prestopov najavlja podrobnosti o nogometnih poslih.
Njegove znane besede "here we go" je v kratkem posnetku na Instagramu ponovil tudi Španec sam. Posamični turnir zadnjega grand slama sezone se bo začel v nedeljo, 30. avgusta, kvalifikacije in spremenjen turnir mešanih dvojic s številnimi zvezdniškimi pari pa bodo že v začetku naslednjega tedna.
Pod vprašajem še vedno ostaja nastop prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. Italijan, ki je pred štirimi dnevi praznoval 25. rojstni dan, je odpovedal oba turnirja serije masters v Severni Ameriki, v domovini pa je opravil nekaj dodatnih terapij načetega desnega kolena.
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