Alcaraz se po dolgotrajni poškodbi vrača na OP ZDA

Carlos Alcaraz na turnirjih ni igral vse od nastopa v Barceloni pred dobrimi štirimi meseci. Od tedaj se je spopadal s poškodbo zapestja, v zadnjih nekaj mesecih pa je večkrat zamaknil vrnitev na igrišča. Španec je na svojih profilih na družbenih omrežjih razkril, da je pripravljen na vrnitev.

To pa je storil v slogu nogometnih prestopov. Njegov nastop v New Yorku je namreč razkril nogometni novinar Fabrizio Romano, znan po široki mreži virov, s katerimi pred uradnimi razglasitvami prestopov najavlja podrobnosti o nogometnih poslih.