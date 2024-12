Na Otoku transspolnim ženskam ne bodo dovolili igrati na ženskih golfskih turnirjih

"Golf je šport, pri katerem ima odločilno vlogo spol in pri katerem moška puberteta daje prednost pri uspešnosti," so v izjavi zapisali pri R&A s sedežem v St. Andrewsu na Škotskem.

Klub R&A, pod okriljem katerega poteka eden izmed najprestižnejših golfskih turnirjev The Open, je posodobil smernice po "obsežnem posvetovanju" z medicinskimi in drugimi strokovnjaki.

"Od začetka leta 2025 mora biti igralka golfa, ki sodeluje na ženskih profesionalnih in elitnih amaterskih prvenstvih, ki jih organizira R&A, ženska ob rojstvu ali po spremembi spola v ženskega pred nastopom moške pubertete, da lahko tekmuje."

"Igralci, ki jim je bil ob rojstvu dodeljen moški spol in so doživeli moško puberteto, niso upravičeni do tekmovanja na teh dogodkih, vendar se lahko prijavijo na moška profesionalna in elitna amaterska prvenstva, ki jih organizira R&A."

Izvršni direktor R&A Martin Slumbers je ob tem dejal: "Skrbno smo pregledali najboljše razpoložljive medicinske in znanstvene usmeritve v zvezi z udeležbo transspolnih športnikov na turnirjih in se odločili za posodobitev naših vstopnih pogojev za ohranitev pravičnosti na naših ženskih profesionalnih in elitnih amaterskih turnirjih."