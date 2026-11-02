'Na papirju smo favoriti, to moramo dokazati tudi na igrišču'

icon-chevron-right 1 11 icon-chevron-right Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert





















Serijski slovenski prvaki so letošnjo sezono v domačih dvoranah začeli brez večjih napak. Najprej so osvojili premierni slovenski superpokal, ko so s 3:1 premagali Panvito Pomgrad, v začetku prvenstva pa so s 3:0 ugnali i-Vent Maribor in Krko. Zmaje zdaj čaka začetek evropske sezone. V sredo bodo na Nizozemskem prvi tekmeci odbojkarji ekipe Orion Stars, ki je v prvem krogu kvalifikacij v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju izločila makedonski UGD Štip. Nizozemci so bili že lani v prvem krogu kvalifikacij tekmec ACH, ko so bili Ljubljančani uspešnejši. "Sestavljamo se, vsak teden smo malo boljši, nekaj nadgradimo v naši igri, čeprav še nismo imeli pravega resnega nasprotnika. Evropske tekme bodo pokazale, na čem še moramo delati oziroma kje trenutno smo. Vsi se že zelo veselimo," je ob robu današnjega zadnjega treninga pred odhodom dejal Rok Bračko. "Vsako tekmo gremo na zmago, to se od nas tudi pričakuje. Če bomo opravili dobro delo na servisu, če se bomo v dvorani in na sprejemu dobro počutili, bo takoj lažje in bolj sproščeno igrati, več bo izbire v napadu in nasprotnik bo imel več problemov. Tu moramo biti agresivni," je dodal 22-letni sprejemalec, eden redkih članov ACH, ki še ni zaigral v ligi prvakov.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

















"Naš cilj je zelo visok, da pridemo čim višje v ligi prvakov. A moramo tekmo po tekmo. Vsak nasprotnik je težak. Pripravo na tekmeca bomo naredili v sledečih dneh in se zelo dobro pripravili. Četudi smo v manjši vlogi favorita, moramo ostati mirni, tekmo pripeljati do konca in narediti to, kar se od nas pričakuje," je dodal. Podobnega mnenja je tudi Tonček Štern: "Vsaka tekma bo pomembna. Sezono smo na slovenskih tleh zelo dobro začeli, zdaj se začenja tudi na evropskih. Najpomembnejše bo, da bomo oddelali stvari na naši strani. Na papirju smo favoriti, to moramo tudi upravičiti na igrišču." Tudi 30-letni korektor je za glavni cilj izpostavil čim višjo uvrstitev v Evropi. "Toda moramo iti korak za korakom. Prva ovira so Nizozemci, kaj bo naprej, ne bomo govorili. Sprva moramo premagati to stopnico, potem bomo šli počasi naprej," je dodal.

Štern se je na zadnji tekmi državnega prvenstva vrnil po poškodbi rame, zaradi katere je izpustil tudi poletno reprezentančno akcijo: "Poškodbe so eden težjih del športnikovega življenja. Težko je gledati, kako tvoji soigralci opravljajo stvari, ki jih ti ne moreš. Presrečen sem, da sem se vrnil. Kar se tiče rame, smo ogromno dela vložili tudi izven odbojke. Zaenkrat sem na pravi poti," je povedal slovenski reprezentant.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert

Odbojkarji ACH Volley pred odhodom na Nizozemsko Damjan Žibert























