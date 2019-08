Na Poljskem črni trakovi, minuta tišine, start skozi simbolna črna vrata

Prireditelji dirke so zaradi tragične smrti oziroma v spomin na Lambrechta skrajšali današnjo četrto etapo dirke po Poljski, na kateri uspešno nastopata tudi Slovenca Luka Mezgec in Matej Mohorič , s 173 na 133,7 kilometra ter odpovedali vse spremljevalne prireditve, poleg tega današnji vrstni red ne bo štel v skupno razvrstitev.

Danes je tudi tožilstvo v Rybniku na jugu Poljske začelo preiskavo o vzrokih nesreče.

Lambrecht je veljal za velik up belgijskega kolesarstva. Rodil se je v Gentu in prve vidne uspehe dosegel na enodnevnih klasikah. Bil je četrti na Valonski puščici, peti na Puščici Brabanzona in šesti na dirki Amsteld Gold Race. Na lanskem svetovnem prvenstvu v Innsbrucku je na cestni dirki do 23 let osvojil srebrno medaljo.

Junija lani je podaljšal pogodbo z ekipo Lotto do 2021, imel pa je eno ključnih vlog v moštvu na večetapnih dirkah; 24. avgusta bi moral drugič v karieri nastopiti na Vuelti po Španiji.