V Portimau dirkače razreda Superbike čakata še dve dirki

Na Portugalskem dirkače čakata še dve dirki, krajša Superpole in na koncu še glavna dirka dneva. V sobotnih kvalifikacijah je bil najhitrejši Jonathan Rea, vodilni dirkač v točkovanju boja za naslov prvaka Alvaro Bautista je bil zaradi kazni uvrščen šele na deveto mesto. To Italijana ni oviralo na dirki in se je na koncu prebil do drugega mesta, zmago pa je slavil turški dirkač Toprak Razgatlioglu, drugo mesto pa je zasedel Rea.