Na prvi etapi Dakarja slavila Chicherit in Sanders

Slovenski motorist Simon Marčič je po 13. mestu v kategoriji original na petkovem prologu še izboljšal svojo uvrstitev, saj je 499 kilometrov dolgo etapo končal na 11. mestu v svoji kategoriji, v skupni konkurenci motociklistov pa zaseda 64. mesto.

"Prva etapa je bila že prava dakarska etapa. Bila je hitra etapa, in s tem tudi nevarna. In ko je hitra, te običajno hitro ulovijo tudi avtomobilisti. Mene so danes precej hitro dohiteli že približno 100 kilometrov pred ciljem. Pred dolivanjem goriva, približno po 200 kilometrih, na polovici dirke, sem doživel padec, saj je bilo zelo veliko prahu," je povedal Marčič in dodal, da se pri padcu ni resneje poškodoval.