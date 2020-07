Na Ptuju padel nov veteranski svetovni rekord v skoku v višino

Na Ptuju so se tekmovalci pomerili v štirih disciplinah – v skoku v višino in metanju krogle, kopja ter kladiva. V prvi je Dušan Prezelj preskočil 160 centimetrov in s tem postavil nov svetovni rekord. 71-letnik sicer prihaja iz znane atletske družine. Medalje z največjih veteranskih tekmovanj je v preteklosti osvajalaStanka Prezelj, 40-letniRožle Prezelj pa je s preskočenimi 231 centimetri še vedno slovenski rekord v tej disciplini, v letih 2004 in 2008 pa je v Atenah oziroma Pekingu nastopil tudi na olimpijskih igrah.

Lani je Dušan Prezelj na evropskem veteranskem prvenstvu EMAC v Benetkah v kategoriji do 70 let osvojil zlato odličje, ko je preskočil 152-centimetrsko oznako.