Na reliju Soča Valley diskvalifikacija vodilnega v državnem reli prvenstvu

V dolini reke Soče se je odvil predzadnji reli državnega prvenstva, na katerega se je prijavilo 61 posadk, od tega 48 iz Slovenije. A Rally Soča Valley je poleg kulise narave in pestrega vremena postregel tudi z nekaj pretresi. Žirija je namreč še pred zaključkom relija sporočila, da so z dirke diskvalificirala vodilno posadko v državnem prvenstvu.

Rok Turk in Blanka Kacin

Rok Turk in Blanka Kacin sta namreč na eni od dopoldanskh hitrostnih preizkušenj izgubila odbijač, tudi servisno cono sta tako zapustila brez odbijača in tako s "tehnično nespravnim vozilom". Zaradi tega bi sicer dobila kazen (a le minuto, dve). Težava pa je nastala, ko sta nato enega od "brzincev" startala s pričvrščenim odbijačem.

"Najprej smo tako uvedli postopek, da je servisno cono zapustil z nespravnim vozilom," so nam povedali v žiriji. Na zaslišanju pa jim je povedal, da mu je odbijač zagorel, zaradi česar sta ga s sovoznico odvrgla, na etapo pa so jima nato prinesli nov odbijač, ki da sta ga Turk in Kacinova sama namestila na vozilo.

Slednje pa je huda kršitev pravilnika mednarodne avtomobilistične zveze FIA. Po pravilniku namreč dirkači ne smejo prejeti zunanje pomoči. Tandem Turk-Kacin so zato z relija Soča Valley diskvalificirali.