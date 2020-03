Na reprezentančne priprave selektor Bregar povabil 24 rokometašic

Izbrana vrsta bo s treningi začela devet dni pred prvo tekmo. V ponedeljek 16. marca se bo popoldne zbrala v Zrečah, kjer bo preživela uvodni teden priprav. Po dogovoru z vodstvom reprezentance se bodo pripravam z zamudo pridružile povratnici Tamara Mavsar in Alja Varagić, Teja Ferfolja, Branka Zec, Amra Pandžić ter kapetanka Ana Gros. Celotna zasedba se bo tako na treningu prvič zbrala v četrtek, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Na seznam kandidatk je selektor Uroš Bregar uvrstil tudi pet igralk, ki do sedaj še niso sodelovale na članskih pripravah. To so zunanje igralke Erin Novak, Ema Hrvatin in Petra Fister, krilna rokometašica Tija Gomilar Zickero ter vratarka Karin Kuralt. Poleg že omenjenih igralk so na priprave vabljene še Maja Svetik, Živa Čopi, Jasmina Pišek(vse krilne igralke), Tjaša Stanko, Ana Abina, Nina Zulič, Hana Vučko, Nina Žabjek, Dominika Mrmolja(vse zunanje igralke), Aneja Beganović, Teja Ferfolja, Valentina Tina Klemenčič, Nataša Ljepoja(vse krožne napadalke) in Maja Vojnović (vratarka).

"Odločili smo se, da tokrat priložnost namenimo tudi nekaterim mlajšim igralkam, ki so prihodnost naše izbrane vrste. Prvi teden bo tako v veliki večini namenjen njim, da bodo dobile vpogled v delo članske reprezentance in se nanj postopoma začele privajati. V četrtek se nam bodo na pripravah pridružile še zadnje igralke in od tedaj dalje bo šlo zares," pravi selektor Bregar.