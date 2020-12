Na rokometnem EP že prva preložitev tekme

Na ženskem evropskem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Danskem, so se že pojavile prve težave. Tekmo skupine C med Srbijo in Nizozemsko so prestavili za 24 ur, razlog pa je pozitiven test na okužbo z novim koronavirusom v srbski ekipi.

icon-expand Selektor Uroš Bregar (na fotografiji) se z varovankami mudi v Herningu. FOTO: Damjan Žibert Okužbo so ugotovili na letališču v Bilundu, je sporočila Evropska rokometna zveza (EHF). "Po protokolih EHF mora pozitivna igralka v karanteno, drugi člani srbske ekipe pa morajo ostati v svojih hotelskih sobah. Danes smo opravili drugo testiranje, tretje srbsko ekipo čaka v soboto zjutraj. Po rezultatih teh testiranj bomo sprejeli nove odločitve,"so sporočili organizatorji prvenstva. Slovenke prva tekma čaka v Herningu, kjer se bodo v večernem terminu pomerile z gostiteljicami. icon-expand