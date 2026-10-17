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Na rolki točno 151,83 km/h: Španec postavil zgodovinski rekord

Ljubljana, 17. 10. 2026 10.55 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Diego Poncelet

Španec Diego Poncelet je postal najhitrejši rolkar v zgodovini v stoječem položaju. Španec je na zaprtem odseku ceste v kanadski regiji Charlevoix dosegel hitrost kar 151,83 km/h (94,34 mph) in postavil nov svetovni rekord.

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Diego Poncelet je rekordni podvig izvedel na zaprtem delu ceste Route des Éboulements v Kanadi. Že prvi dan testiranj je presegel dosedanji rekord, ko je dosegel hitrost 146,88 km/h, pet dni pozneje, 22. septembra, pa mejo potisnil še višje in se kot prvi približal hitrosti 152 km/h. "Ko so mi spodaj povedali, kakšno hitrost sem dosegel, preprosto nisem mogel verjeti. Spraševal sem se, ali je sploh mogoče doseči 150 km/h. To je noro, res noro," je po dosežku dejal Poncelet.

Ključna je bila izbira prave ceste

Za rekordnim dosežkom se skriva dolgotrajna priprava. Poncelet in njegova ekipa sta preizkusila več lokacij po svetu, na koncu pa izbrala cesto Route du Port v kraju Les Éboulements. Gre za izjemno zahtevno progo, ki na najstrmejšem delu doseže kar 18-odstotni naklon. Strm spust se nadaljuje približno 600 metrov v ravni liniji, celotna trasa pa meri okoli 2,2 kilometra.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prav kombinacija velikega naklona, dolge ravnine in kakovostne podlage je omogočila, da je španski rolkar dosegel hitrost, ki je še pred kratkim veljala za skoraj nepredstavljivo.

Meja se znova premika

Hitrosti, ki jih danes dosegajo vrhunski longboard oziroma downhill rolkarji, so primerljive s tistimi v nekaterih motociklističnih disciplinah. Ponceletov dosežek pomeni nov mejnik za ta ekstremni šport in dokazuje, da se meje mogočega še naprej premikajo.

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obožeobože
17. 10. 2026 11.32
Divje!
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