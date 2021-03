Na seznamu poškodovanih še Cingesar, naknadno vpoklican Mazej

Pred izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so ta teden štirje izjemno pomembni in zahtevni obračuni. Na nedeljskem treningu v Zrečah se je poškodoval še krilni igralec Darko Cingesar, ki na torkovi tekmi proti Poljski v okviru kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022 v Celju zagotovo ne bo nastopil, bo pa bržkone med potniki za Berlin. Vranješ je zavoljo tega naknadno vpoklical Tadeja Mazeja.

Pred četrtkovim odhodom v nemško prestolnico, kjer si bodo v konkurenci Alžircev, Nemcev in Švedov skušali izboriti drugo mesto in četrti nastop na poletnih olimpijskih igrah v deželi vzhajajočega sonca po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016, jih najprej v mestu ob Savinji čaka pomemben obračun s Poljaki za uvrstitev na evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem 2022.

Slovence po dveh odigranih tekmah z Nizozemci – na prvi so v gosteh slavili s 34:23, doma pa igrali neodločeno 27:27 – v okviru skupine 5 čaka zaostala tekma uvodnega kroga proti Poljakom, ki bi po prvotnem programu morala biti novembra. Na lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji so jih v Göteborgu premagali s 26:23, a slovenski rokometaši se zavedajo, da jih v torek v Zlatorogu čaka izjemno napet in negotov boj. "Imamo določene kadrovske težave, a ne bomo tarnali in iskali izgovorov. Naš pogled je usmerjen naprej, upam, da bomo do tekme s Poljaki sestavili vsaj dva skupna treninga," je na spletni novinarski konferenci iz Zreč uvodoma sporočil Vranješ.