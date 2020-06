Slalom na divjih vodah Soče: zmage v pričakovane roke

Tretja tekma članskega slovenskega pokala HSE v slalomu na divjih vodah je tekmovalke in tekmovalce tokrat vodila v Trnovo ob Soči, ki slalomske tekme ni gostilo že trinajst let. Na naravni progi so se tokrat najbolj izkazali Eva Terčelj med kajakašicami, Peter Kauzer med kajakaši, Alja Kozorog med kanuistkami in Benjamin Savšek med kanuisti.

icon-expand Kauzer (na fotografiji) se je izjemno veselil preizkušnje v okolici Kobarida. FOTO: Ervin Čurlič Preizkušnje na naravni progi se je Peter Kauzer, najizkušenejši in najuspešnejši slovenski kajakaš, še posebej veselil, saj je bil eden tistih, ki so v preteklosti na tej progi že veslali. "V užitek mi je bilo tekmovati tu, prvič po letu 2007. Mislim, da bi morali imeti več tekmovanj na naravnih progah," je ob tem sporočil Hrastničan, ki je zmagal v članski konkurenci kajakašev. V prvi vožnji mu ni šlo vse po načrtih, a je stvari na svoje mesto postavil v drugo, ko je postavil najhitrejši čas dneva. Z 2,23 sekunde zaostanka se je na drugo mesto uvrstil Nemec Stefan Hengst, tretji pa je bil Tine Kanclerz 2,63 sekunde zaostanka. Svetovna prvakinja nedotakljiva

V ženski konkurenci kajakašic je bila najboljša svetovna prvakinja Eva Terčelj, ki je bila slabi dve sekundi hitrejša od povratnice po poškodbi Urše Kragelj, medtem ko se je na tretje mesto s tremi sekundami in pol zaostanka uvrstila Eva Alina Hočevar. V moškem kanuju sta se na prvem in drugem mestu v skupni razvrstitvi članskega slovenskega pokala HSE še trdneje zasidrala Benjamin Savšekin Luka Božič. Še na tretji tekmi zaporedoma je namreč zmagal Savšek, lanskoletni evropski prvak, na drugo mesto pa je še tretjič priveslal Božič, tretjeuvrščeni z lanskega svetovnega prvenstva. Prvo- in drugouvrščenega sta delili dve sekundi, medtem ko je dobre tri sekunde za Savškom zaostal Jure Lenarčičin tako osvojil tretje mesto. Reprezentantke na vrhu v kanuju

V ženski kanuistični konkurenci so prva tri mesta zasedle lanske reprezentantke. Najhitrejša je bila Alja Kozorog, na drugo mesto je priveslala Hočevarjeva, ki je za Primorko zaostala za pet sekund, tretja pa je bila Lea Novak, z dobrimi sedmimi sekundami zaostanka za Kozorogovo. Na Soči pa so tekmovali tudi spustaši v sprintu. Najhitrejša sta bila Blaž Cofv kanuju in Nejc Žnidarčič v kajaku. Slednji, ki se je na tem prizorišču naslova prvaka veselil tudi pred sedmimi leti, je bil najhitrejši tudi na tretji tekmi članskega slovenskega pokala HSE v spustu na divjih vodah. S progo je Žnidarčič opravil v 34,81 sekunde, kar je sekundo hitreje kot Simon Oven, ki je med kajakaši zasedel drugo mesto. Tretji je bil Anže Urankar. Zmagi tudi za Cofa in Drierjevo

V konkurenci kanuistov je zmagal Cof, ki je pred tem uspešno nastopil tudi na slalomski tekmi, kjer je bil peti. V sprintu je od starta do cilja potreboval 41,48 sekunde. Na drugo mesto je priveslal Simon Hočevar, ki je bil 2,25 sekunde počasnejši od Cofa. Tretje mesto je zasedel Martin Gale, s tremi sekundami zaostanka. V ženski konkurenci kajakašic sta bili na startu tokrat samo dve tekmovalki. Zmagala je Avstrijka Valentina Dreierpred Niko Ozimc, ki je zaostala za dobri dve sekundi in pol. Prihodnja tekma članskega slovenskega pokala bo 25. julija v Solkanu.