Na SP potuje deseterica slovenskih atletov

Na svetovnem prvenstvu v Tokiu, ki bo potekalo od 13. do 21. septembra, bodo nastopili trije slovenski atleti in sedem atletinj.

Kristjan Čeh FOTO: Profimedia icon-expand

Prvo ime reprezentance je seveda Kristjan Čeh. Slovenski rekorder v metu diska je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebro, tudi letos pa se bo boril za odličje. V japonski prestolnici bosta nastopila še slovenski rekorder v teku na 400 metrov Rok Ferlan in slovenski rekorder v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček. Vsi trije so državne rekorde izboljšali v letošnji sezoni, na prvenstvo pa so se uvrstili z izpolnjeno zelo zahtevno normo.

Med dekleti je normo izpolnila slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, preostalih šest deklet pa se je na vrhunec letošnje atletske sezone uvrstilo prek jakostne lestvice Svetovne atletike.

Klara Lukan FOTO: Profimedia icon-expand

Za Anito Horvat (800 m), Klaro Lukan (5000 in 10.000 m), Lio Apostolovski (višina), Nejo Filipič (troskok) in Anjo Fink Malenšek (maraton) je bilo že nekaj časa jasno, da so uvrščene dovolj visoko na lestvici in uvrstitev na prvenstvo ni vprašljiva, medtem ko je Nika Glojnarič (100 m ovire) trepetala vse do zadnjega. Na koncu je bilo v njeni disciplini nekaj odpovedi in tudi ona potuje na Japonsko.