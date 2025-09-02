Na SP potuje deseterica slovenskih atletov

Prvo ime reprezentance je seveda Kristjan Čeh. Slovenski rekorder v metu diska je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebro, tudi letos pa se bo boril za odličje. V japonski prestolnici bosta nastopila še slovenski rekorder v teku na 400 metrov Rok Ferlan in slovenski rekorder v teku na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček. Vsi trije so državne rekorde izboljšali v letošnji sezoni, na prvenstvo pa so se uvrstili z izpolnjeno zelo zahtevno normo.
Med dekleti je normo izpolnila slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, preostalih šest deklet pa se je na vrhunec letošnje atletske sezone uvrstilo prek jakostne lestvice Svetovne atletike.
Za Anito Horvat (800 m), Klaro Lukan (5000 in 10.000 m), Lio Apostolovski (višina), Nejo Filipič (troskok) in Anjo Fink Malenšek (maraton) je bilo že nekaj časa jasno, da so uvrščene dovolj visoko na lestvici in uvrstitev na prvenstvo ni vprašljiva, medtem ko je Nika Glojnarič (100 m ovire) trepetala vse do zadnjega. Na koncu je bilo v njeni disciplini nekaj odpovedi in tudi ona potuje na Japonsko.
Vsa dekleta so izkušena in so že tekmovala na največjih atletskih tekmovanjih. Šutej zadnja leta redno osvaja medalje, letos je domov prinesla že dve medalji z dvoranskih prvenstev, a ji v vitrini odličje s svetovnega prvenstva na prostem še manjka. Zadnji dve prvenstvi je končala na nehvaležnem četrtem mestu. Horvat ima že dve medalji z dvoranskega evropskega prvenstva, Apostolovski je bila bronasta na lanskem dvoranskem svetovnem prvenstvu, Lukan pa je letos osvojila bron na evropskem prvenstvu v cestnih tekih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.