Na SP v Bernu začetek olimpijskih kvalifikacij s tremi Slovenkami

Janja Garnbret je po balvanih in težavnosti ter osvojenem zlatu in srebru v polfinale kombinacije napredovala kot vodilna z najboljšim izkupičkom točk. Mia Krampl je na osmem mestu v razvrstitvi prvenstva po balvanih in težavnosti, medtem ko je Vita Lukan v razvrstitvi kombinacije na 17. V polfinalu kombinacije balvanov in težavnosti bo nastopilo 21 tekmovalk. V petkovem finalu je na voljo osem mest, olimpijske vozovnice si bodo priborile le dobitnice kolajn.

"Tekma bo trajala ves dan, z balvani začnemo dopoldan, težavnost imamo šele zvečer, tako da bo pomembno ostati zbran. Res ne boš smel delati nepotrebnih poskusov, zato da ostaneš čim bolj spočit tako v glavi kot s kožo na prstih, da boš pripravljen še za tekmo v težavnosti. To bo res ključno," je povedala Janja Garnbret.

Slovenska šampionka je v olimpijski kombinaciji osvojila že dve zlati kolajni na SP v Innsbrucku 2018 in Hačiodžiju 2019, preden je pred dvema letoma v Tokiu osvojila premierni naslov olimpijske šampionke v kombinaciji balvanov, težavnosti in hitrosti. Hitrost bo čez eno leto v Parizu samostojna olimpijska disciplina.