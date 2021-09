Na spektakularnem reliju Nova Gorica vnovična zmaga Turka, težave Zrinskega in presenečenje Medveda

Reli Nova Gorica je upravičil sloves najmočnejšega in najtežjega slovenskega relija in to še nadgradil z izjemno zanimivimi hitrostnimi preizkušnjami ter divjimi boji med dirkači. Rok Turk je s superzmogljivim dirkalnikom razreda R5 (rally2) med slovenskimi posadkami rutinirano osvojil še četrti letošnji reli v domačem prvenstvu in v absolutni konkurenci zaostal le za Francozom Guigoujem.

Edini dirkač, ki mu je poleg njega med Slovenci uspelo zmagati na kakšni od hitrostnih preizkušenj (Banjšice in Ravnica), je bil Aleš Zrinski, a za skupno zmago ali stopničke to ni bilo dovolj. Že prvi dan je imel namreč bližnje srečanje z jelenom, nato pa je zaradi manjše okvare dirkalnika zamudil v časovno kontrolo in dobil prevelik kazenski pribitek, da bi se lahko vmešal v borbo za vrh. Na stopničke sta se v slovenskem prvenstvu za Turkom uvrstila Marko Grossi in Jan Medved, ki vozita v nižjem dirkaškem razredu dvokolesno gnanih dirkalnikov rally4. Predvsem tretje mesto Medveda v domačem "generalcu" je največje presenečenje relija Nova Gorica, še posebej, ker mu je svoje mesto na zadnjem "brzincu" uspelo obraniti s počenim zavornim diskom. Najhitrejši v absolutni konkurenci, edini hitrejši od Roka Turka, je bil na koncu Francoz Emmanuel Guigou, ki je dirkal z izjemno atraktivnim dirkalnikom Alpine A110. Slednji je namreč izpeljanka legendarnega avtomobila izpred pol stoletja, tistega, ki je osvojil zgodovinsko prvo svetovno prvenstvo v reliju. icon-expand Rally Nova Gorica FOTO: Uroš Modlic Izidi:

1. Emmanuel Guigou/Arnaud Dunand (Fra/Alpine A110) 1:28:40,3 2. Rok Turk/Vilijem Ošlaj (Hyundai i20 R5) + 55,6 3. Pierre Ragues/Julien Presenti (Fra/Alpine A110) 1:32,1 4. Ariel Gyarmati/Gyorgy Kocsis (Mad/Mitsubishi Lancer evo IX) 3:46,4 5. Philippe Baffoun/Nicolas Blanc (Fra/Alpine A110) 4:21,2 6. Marko Grossi/Tara Berlot (Peugeot 208 rally4) 4:34,5 ... 9. Jan Medved/Izidor Šavelj (Ford Fiesta rally4) 5:14,5 11. Jernej Fakin/Gregor Fakin (Ford Fiesta rally4) 5:21,5 13. Aleš Zrinski/Rok Vidmar (Ford Fiesta R5) 6:17,7 14. Rok Jerkič/Marko Stopar (Peugeot 208 R2) 7:04,9 15. Mark Škulj/Uroš Ocvirk (Ford Fiesta rally 4) 8:30,7 icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right