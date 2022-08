Na startu bretonske klasike tudi Pogačar

Tadej Pogačar je po drugem mestu na dirki po Franciji dirkal na klasiki San Sebastian, ki je ni končal. Po štirih tednih počitka in treninga pa bo sezono nadaljeval v Franciji in začel priprave na oba preostala vrhunca v sezoni; svetovno prvenstvo v Avstraliji in dirko po Lombardiji.

Slovenski zvezdnik je v tej sezoni zabeležil 13 zmag, na poti do 14. pa mu bodo na razgibani in zelo dolgi trasi nasproti stali Belgijec Wout Van Aert, Avstralec Michael Matthews, Danec Magnus Cort, Francozi David Gaudu, Valentin Madouas, Benoit Cosnefroy in Guillaume Martin, Ekvadorec Jhonatan Narvaez in številni drugi.