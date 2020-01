Na Švedskem, Norveškem in v Avstriji za evropski rokometni prestol

Na prvenstvu stare celine si bo le prvak izboril nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta. Francija, Nemčija in Norveška so si na račun visokih uvrstitev na lanskem SP izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

Z nastopom na zadnjem predolimpijskem situ se spogledujejo tudi slovenski rokometaši, ki so doslej že trikrat nastopili na poletnih olimpijskih igrah: v Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016. Njihovi najbolj resni protikandidati pa bodo Madžari, Islandci, Srbi, Avstrijci, Rusi, Čehi in Portugalci.

Zaključek v Stockholmu

V skupini A v Gradcu bodo nastopili Hrvaška, Belorusija, Črna gora in Srbija, v skupini B na Dunaju pa Češka, Severna Makedonija, Avstrija in Ukrajina. V prvem delu tekmovanja se najbolj pester program obeta v norveškem Trondheimu, tam bodo v okviru skupine C nastopili Španija, Nemčija, Latvija in Nizozemska, v skupini D pa Francija, Norveška, Portugalska in BiH. V skupini E v Malmöju bodo igrali Danska, Madžarska, Islandija in Rusija, v skupini F v Göteborgu pa Slovenija, Švedska, Švica in Poljska.

V drugi del tekmovanja se bodo prebile po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu. Obračune v Avstriji bosta gostili osrednji dvorani na Dunaju in v Gradcu. Mestna dvorana v avstrijski prestolnici sprejme 12.000 gledalcev, sejemska v Gradcu pa polovico manj. Dvorana v Trondheimu vase posrka 8.000, v Malmöju 13.000, v Göteborgu pa 12.000 gledalcev. Zaključni boji bodo v večnamenski Tele2 Areni v Stockholmu, ki lahko sprejme kar 35.000 gledalcev.

Vozovnice za svetovno prvenstvo v Egiptu

Nosilci kolajn z letošnjega evropskega prvenstva si bodo zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 24. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu, večina strokovnjakov pa največ možnosti za končno zmago pripisujejo Dancem, Francozom, Švedom, Špancem, Norvežanom in Nemcem. Na dosedanjih trinajstih evropskih prvenstvih je bila najbolj uspešna Švedska, ki je osvojila štiri odličja najbolj žlahtnega leska, potem ko je slavila na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002.

Druga na lestvici je Francija, ki je zmagala v Švici 2006, Avstriji 2010 in na Danskem 2014, po dve zmagi pa imata Danska in Nemčija. Prva je slavila na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012, druga pa v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016. Na zaključnem turnirju v Španiji 1996 je bila najboljša Rusija, pred dvema letoma na Hrvaškem pa Španija.