Na svetovnem prvenstvu v plavanju slovenska zasedba zelo okrnjena

Slovensko plavanje je v poolimpijski sezoni v rezultatski krizi. Vse to se odraža na reprezentanci in na svetovnem prvenstvu, ki se prihodnji konec tedna z vaterpolskimi tekmami začenja v Singapurju, bosta v bazenskem delu tekmovanja nastopala le Janja Šegel in Sašo Boškan, v daljinskem plavanju pa Špela Perše.